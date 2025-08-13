県内の離島に初の出店です。 牛丼チェーン「すき家」のキッチンカーが、新上五島町に登場しました。 12日、新上五島町で開かれた「サマーフェスティバル」の会場に登場したキッチンカー。 出店したのは大手牛丼チェーンの「すき家」で、県内の離島への出店は初めてです。 今回は販売されたのは、牛丼と、高菜明太マヨ牛丼。 「高菜明太マヨ牛丼」はすき家の人気メニューで、九州の店舗で