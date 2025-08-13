県内では12日の夜から13日にかけて事故が相次ぎました。 長崎市と佐世保市では歩行者が車にはねられる事故で2人が意識不明の重体となっています。 13日の午前4時過ぎ、長崎市中里町のコンビニエンスストアの駐車場で、77歳の男性がトラックにはねられる事故がありました。 男性は頭などを打ち病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 また、12日の午後8時頃、佐世保市小佐々町の交差点で27歳の男性が運転する軽乗用車が