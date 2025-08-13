◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１３日・東京ドーム）６回から田中将大投手に代わり、菊地大稀投手が２番手で登板。いきなり一発を浴び、勝ち越された。先頭のチェイビス内野手に、打った瞬間にわかる３号ソロ本塁打を左翼スタンドにたたき込まれ、この試合初めて中日にリードを許した。