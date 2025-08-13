この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。長く友だち関係を続けていると、ついついお互いに気が緩んで遠慮をしなくなるケースってありますよね。しかしどんなに仲が良くても、一般的なルールは守っていないといつのまにか「ズレ」が大きくなることも。できればそうしたズレは言い合えるうちに直しておきたいものです