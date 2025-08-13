◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(13日、東京ドーム)巨人の田中将大投手が、5回3失点でマウンドを降りました。初回、2アウトからツーベースを浴びピンチを背負いますが、中日の4番・細川成也選手を見逃し三振に抑え、無失点で切り抜けます。その裏の攻撃で、1番・丸佳浩選手が先頭ホームランを放つなど、3点の援護をもらった田中投手は3回。2アウト2塁からフォアボールとヒットで満塁のピンチとなりましたが、5番・ボスラー選手に対