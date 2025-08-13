アニメ『聖闘士星矢』の主題歌などで知られる、 歌手のNoBこと山田信夫さんが、腎臓がんのため亡くなったことを13日、所属事務所が発表しました。61歳でした。所属事務所は公式サイトにて「弊社所属アーティスト、NoB（山田信夫）が 令和7年8月9日 午後1時39分闘病の末、入院先の病院で、腎臓がんのため永眠いたしました」と報告。さらに、「8年前に腎臓がんと診断され、放射線治療や薬物療法を行い、闘病生活を続けておりました