アニメ『聖闘士星矢』の主題歌などで知られる、 歌手のNoBこと山田信夫さんが、腎臓がんのため亡くなったことを13日、所属事務所が発表しました。61歳でした。所属事務所は公式サイトにて「弊社所属アーティスト、NoB（山田信夫）が 令和7年8月9日 午後1時39分闘病の末、入院先の病院で、腎臓がんのため永眠いたしました」と報告。さらに、「8年前に腎臓がんと診断され、放射線治療や薬物療法を行い、闘病生活を続けておりました
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 百条委「田久保の圧勝だな」失望
- 2. あの出演CM「健康被害」訴え続出
- 3. 「農水省職員の1日」批判殺到
- 4. 中村俊輔氏が“AEDを手に疾走”して観客救助に貢献、14年前の盟友の死は「無駄じゃない」と証明
- 5. 若槻千夏 鼻の整形疑惑に言及
- 6. 流せるトイレクリーナー 実はNG?
- 7. 桐山照史のアパレルブランド物議
- 8. 「地面師たち」濡れ場の撮影秘話
- 9. 上村謙信被告に有罪判決
- 10. 中居氏トラブルに言及 動画削除
- 1. 「農水省職員の1日」批判殺到
- 2. 流せるトイレクリーナー 実はNG?
- 3. ボンタンアメ 尿意を抑える効果?
- 4. お盆休み「トー横」はカオス状態
- 5. すべて長男に 父遺言に長女絶句
- 6. 教諭を逮捕「盗撮が楽しかった」
- 7. 福井の「かみつきイルカ」死ぬ
- 8. 床下から遺体発見 身元が判明
- 9. 【速報】大阪メトロが運転見合わせ 万博会場が大混雑に 信号トラブルの影響で 夢洲駅では入場規制
- 10. 群馬の事件で「司法取引」適用
- 1. 百条委「田久保の圧勝だな」失望
- 2. 眞子さん 悠仁さまとわだかまり?
- 3. 田久保市長に「見苦しいの極み」
- 4. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
- 5. 女性追いかけスプレー噴射 東京
- 6. 伊東市長「本当の除籍理由」の謎
- 7. 神谷宗幣氏、躍進後の不祥事警戒
- 8. マックが謝罪 ネット非難轟々
- 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 10. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
- 1. 日本国籍放棄したタレントが告白
- 2. 26歳女性のタダで行為めぐり反論
- 3. 富豪エプスタイン氏巡り衝撃事実
- 4. 米コダックに事業停止の危機か
- 5. ポメラニアンがクマ撃退 カナダ
- 6. 上村謙信被告にわいせつな罪
- 7. 5・16軍事クーデター 評価が賛否
- 8. ウ侵攻から帰還 殺人魔に急変
- 9. ケルヒャーから高圧洗浄機登場
- 10. 不動産大手 華南城に清算命令
- 1. 定年後の生活「余裕あるはず」
- 2. 自宅を相続しても...税金払えず
- 3. 「Z世代に嫌がられる採用活動」
- 4. 津波警報もサーフィン「バカか」
- 5. 少しした出費「ラテマネー」とは
- 6. 「定年」迎えた老後 妻の病気
- 7. 子の学力低下 スマホ原因に異議
- 8. 夏場は毎日「洗濯機」を回しているのですが、ママ友の家は「2日に1回」だそうです。衛生面が気になるのですが、どれくらい節約になりますか？
- 9. 家族4人 格安SIMで月1万円以内も
- 10. 脱インテル 株を上げた日本企業
- 11. ＜帰省シーズンに考える、親の葬儀＞親の想い、知らないままでいいですか？葬儀について親子どちらも約6割が「対話を望む」も62.4%の子世代が「話したことがない」と回答！
- 12. 堀江氏が開設した暗号資産口座
- 13. 限定 片道だけの中央線夜行特急
- 14. Ｔ＆Ｇニーズ、4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地
- 15. 内閣不信任案を出さない立憲は｢腰抜け｣なのか…政権奪取の｢絶好の好機｣に｢あえてスルー｣を決め込む理由
- 16. NY株、続伸
- 17. 「イオン ユニセフ セーフウォーターキャンペーン2025」 支援金6,362万4,224円を贈呈
- 18. 旧NISAは放置でOK? 出口戦略
- 19. 早稲田大学、北本市本町三丁目自治会との産学民連携プロジェクト「KITAMOTO SIGNATURE EDIBLE LANDSCAPE」（全22棟）を開発
- 20. 超精巧"中国製ラブドール"の意外な使い方
- 1. Windows10サポート終了へ 米主張
- 2. PC不要 ポータブルSSDの魅力
- 3. ソニー 今後もXperia作り続ける?
- 4. 「Wi-Fi 7」対応 気になる点
- 5. 大手ポルノサイト・Pornhubがイギリスで年齢確認の義務化によりトラフィックを47％失う、XVideosやxHamsterでも激減
- 6. セク女と交際 一般男性が苦悩
- 7. Xperia 気に入っている点の一つ
- 8. レトロゲーム 画面でこそ美しい
- 9. Uber 不審な配達員を徹底監視へ
- 10. 力学の解釈 米大学教授が自虐
- 11. Chromeを5兆円で買収すると提案
- 12. ソフトバンクが「コミックマーケット106」で電波対策を強化！5G SA整備やSub6の増強、移動基地局車の配備、StarlinkによるWi-Fi整備など
- 13. Kindleセールで人気作が70%OFFに
- 14. サムスンGalaxy 5G使ってみた
- 15. au 5G Fast Lane 試してみた結果
- 16. 医療用AIツールの導入が経験豊富な医師のスキルをたった数カ月で低下させてしまう可能性
- 17. REDMAGICのゲーミングタブレット
- 18. AIのアドバイスを信じた結果「隣人に毒殺されそうになっている」と妄想にとりつかれ入院する羽目になった男性
- 19. OpenAI、社員の資産を一気に増やす新たな株式売却を計画中
- 20. 配線悩みを解決できる！タップホルダー付きケーブルカバーの新色ホワイト
- 1. 田中将大 勝利投手の権利で降板
- 2. マー君 味方の失策で199勝ならず
- 3. 大谷43号 エ軍放送席が18秒沈黙
- 4. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
- 5. 老舗クラブが消滅 日本との関係
- 6. 新庄監督がSNS更新「号泣」の声
- 7. 巨人・杉内コーチが歯がゆい胸中
- 8. アーセナル所属のベルギー代表
- 9. 古橋亨梧 移籍理由にファン驚き
- 10. 40歳C・ロナウド 起業家と婚約
- 1. あの出演CM「健康被害」訴え続出
- 2. 若槻千夏 鼻の整形疑惑に言及
- 3. 中村俊輔氏が“AEDを手に疾走”して観客救助に貢献、14年前の盟友の死は「無駄じゃない」と証明
- 4. 桐山照史のアパレルブランド物議
- 5. 「地面師たち」濡れ場の撮影秘話
- 6. 中居氏トラブルに言及 動画削除
- 7. 上村謙信被告に有罪判決
- 8. 歌手のNoBさん 腎臓がんで死去
- 9. 益若つばさ「元の自分に戻した」
- 10. 「南京事件」を否定 批判続出
- 1. 50代女性の「危険行為」医師警告
- 2. 48歳 660円で見つけた正解チーク
- 3. 「セフレ的な」彼氏は性行為上手
- 4. ZARAのビーズバッグがセンス光る
- 5. 即買い必至 セリア110円バッグ
- 6. しまむらの「好印象コーデ」紹介
- 7. 【2歳の息子】発語の遅れ、数カ月待ち、療育…シングルマザーが語る、発達障がい児の育児とリアル【作者に聞く】
- 8. 夫にイライラ...ポジティブ思考
- 9. 「有休取りたい若手社員」の苦悩
- 10. 40・50代向け GU優秀Tシャツ2種
- 11. ファミマの新作アイスバーで贅沢
- 12. 女性特有「左胸下が痛い」の病気
- 13. 娘が涙の電話 母の血の気が引く
- 14. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
- 15. 「誰の金で食ってるんだ」夫の暴言が息子の心も壊していく…夫が変わってしまった理由とは？ 読者「何様だよ」
- 16. “虎柄のミャクミャク”が登場！ 阪神タイガースコラボグッズが発売決定
- 17. キタキタキターーーッッ！！【コストコ】ティータイムが華やぐ♡「新作スイーツ・お菓子」
- 18. 肌寒いときも着られるベロア服
- 19. 約束の当日になっても友だちから返事がこない！？流石にこのまま会えないとかないよね...？
- 20. ぺろちが彩る限定アイテム登場