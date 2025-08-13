国の生活保護費の引き下げを違法とした最高裁判決を受け、きょう、厚生労働省は今後の対応を検討するための専門委員会を初めて開きました。最高裁は今年6月、厚生労働省が2013年からの3年間、物価下落などを踏まえて生活保護の支給額を最大10％引き下げたことについて、違法だとする判決を言い渡しました。この判決を受け、厚労省は今後の対応を検討するため、学識経験者らで構成する専門委員会をきょう、初めて開きました。初会合