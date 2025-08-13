記録的な大雨に見舞われた九州では、一転して厳しい暑さとなりました。お盆休みの中、各地で土砂の撤去作業などの後片付けが行われました。記者「現在、井芹川の中では引き上げ作業が行われています。徐々に車の一部とみられるものがあがっていきます」きょう、熊本市を流れる井芹川では、行方不明になっている男性の捜索が行われました。きのう川底では、男性の軽自動車を発見。川から引き揚げましたが、車内に男性はいませんでし