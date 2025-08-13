人気アニメ「聖闘士星矢」のオープニング主題歌「ペガサス幻想」やエンディング主題歌「永遠ブルー」などを歌った「NoB」こと歌手の山田信夫さんが、腎臓がんのため今月9日に亡くなっていたことが13日、明らかになった。所属事務所が発表した。61歳だった。山田さんと、OSAMU METAL 80's（オサメタ）でともに活動したドラマー藤井修が13日、日刊スポーツの取材に、追悼のコメントを寄せた。藤井は「本当に残念で悔しい気持ちでいっ