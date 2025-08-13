タレントの上原さくら（48）が13日、自身のブログを更新。マクドナルドが発売したおまけ付きメニュー「ハッピーセット」購入者に配布し、転売等が問題視されている「ポケモンカード」についてつづった。上原は「夫と娘は朝マックでした。ハッピーセットのポケモンカードがすっっごい人気なのはニュースで見ていましたが、娘が欲しがっていないのでセーフでした。笑」とつづった。続けて「でも最近娘もよくポケモンの話しをするよう