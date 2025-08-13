前田敦子が、峯岸みなみに会いに愛知県岡崎市へ初めて訪れたことを自身のInstagramにて明かしている。 （関連：【画像】前田敦子、岡崎で峯岸みなみ一家と団らん） 峯岸は2022年に東海オンエアのてつやと結婚し、2024年に第一子を出産した後、てつやの地元である岡崎市に移住した。前田は「少し前、みいちゃんに会いに念願の初岡崎」「やっと遊びに行けた～会いたかったよ～！！！」最高の3日間 本当に本当に本