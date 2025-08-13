◆第107回全国高校野球選手権大会・2回戦神村学園0―1創成館（13日、甲子園）神村学園との九州対決を制し、夏の甲子園は5度目の出場で初めて2勝を挙げた。「最高のゲーム。うちらしい守り勝つ野球ができた」。昨年まで2年連続4強の強豪をわずか2安打で零封。創成館の稙田龍生監督は充実した表情を浮かべた。先発は初戦を153球で完投したエース森下翔太（3年）ではなく、背番号11の奥田晴也（同）。甲子園到着後に先発を伝