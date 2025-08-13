2025年、映画界に再び旋風を巻き起こした『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。公開25日間で観客動員1,569万8,202人、興行収入は220億7,219万1,500円という驚異の記録を樹立。スクリーンでの圧倒的な映像美と迫力のアクションに魅了された人も多いはずだ。今回は、その熱狂を日常に取り込むためのアイテムを集めた。Blu-rayやゲームで名場面を再現するもよし、日輪刀やパズルで遊ぶもよし、コラボクロックスで推し