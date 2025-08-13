１３日の西武―ソフトバンク戦（ベルーナ）の始球式に女子プロゴルファー・植手桃子が登板した。「ｋａｎｚａｉファミリーデー」として行われた試合の始球式マウンドに立った植手だったが、投球は打者の後方を通過しワンバウンドで捕手のミットに収まる悔しい投球となった。登板後、植手は「『チームｋａｎｚａｉ』として普段からライオンズの試合などを見ていて、ずっと始球式をやりたいと思っていたので念願叶ってすごくうれ