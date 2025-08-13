夏休み中で海のレジャーを楽しむ方もいらっしゃるかもしれませんが、鹿児島県霧島市の海水浴場には大量の木やがれきが流れ着き、閉鎖しているところもあります。 霧島市の国分キャンプ海水浴場です。大雨の影響で大量の木の枝やがれきなどが流れ着き、砂浜を覆っています。霧島市は、けがのおそれがあるなどとして当面の間、海水浴場を閉鎖しています。 （海水浴場の管理者）「けがをされるのが怖い。きのうも岐阜から来ら