タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。8月6日（水）の放送では、現在初めての育児休業中だというリスナーからのメッセージを紹介しました。パーソナリティの吉田明世、ユージ＜リスナーからのメッセージ＞現在、生後3週間の子どもと妻と一緒に家族の時間を楽しんでいます。今までは早起きが得意だったはずなのに、