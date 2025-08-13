かつて売れっ子だったタレントが驚きのデート事情を告白した。１２日のＡＢＥＭＡオリジナル番組「愛のハイエナｓｅａｓｏｎ４」（火曜・午後１１時）にゲスト出演したのは、タレントの加藤紗里（３５）。「今年のバレンタインデーに複数の男性とデートした？」と質問され、「１人の男性とお店入って『お手洗い行ってくるね』って抜けて、違う男性と」と告白。出演者から「どゆこと？」「冴羽リョウ」みたいとの声が上がる