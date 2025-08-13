3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。 8月11日（月・祝）の放送では、同日に放送され、藤澤が出演したTBS系「30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」について語りました。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架大森：先ほど（8月11日の18:30〜）「30周年