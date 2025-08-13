「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のビジュアル系２．５次元歌い手グループ「騎士Ｘ―ＫｎｉｇｈｔＸ―」（ナイト・エックス）が１３日、日本武道館で「騎士Ｘ―ＫｎｉｇｈｔＸ―１ｓｔＯＮＥＭＡＮＬＩＶＥ２０２５」を行った。今年５月に新メンバー加入と「ＫｎｉｇｈｔＡ−騎士Ａ−」からのグループ名変更を発表後、初の武道館公演となった。夏を感じさせる「飴色花火」、ファンの前で初歌唱となる「Ｍａｄ