大雨で被害を受けた鹿児島県霧島市・姶良市のおもな道路の通行止めの状況です。 国道10号の霧島市隼人町・野久美田地区と姶良市の日木山地区は、13日午前10時に通行止めが解除されましたが、網掛橋は引き続き通行止めです。 最新の交通情報は「鹿児島県道路規制情報」などでご確認ください。 ・ ・ ・