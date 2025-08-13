◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日▽２回戦関東第一６―１中越（１３日・甲子園）二塁へ頭から突っ込み、力強く拳を突き上げた。初回先頭だ。中越の１番打者・堤歩力我（ありが）遊撃手（３年）は、２ボール１ストライクからの４球目、１３３キロの外角ストレートに反応した。打球は右翼線に転がる。二塁打だ。出塁すると、相手の守備が乱れる間に本塁を陥れ、１点を先取。４打数３安打と躍動した。「１番打者とし