◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１３日・東京ドーム）３点の援護をもらい、４回まで無失点を続けてきた田中将大投手が、勝ち投手の権利がかかった５回に守備の乱れから同点に追いつかれた。田中将は５回７安打３失点（自責０）で降板した。１死から岡林勇希外野手に右前打、山本泰寛内野手の二ゴロを併殺を狙った二塁・門脇誠内野手が二塁に悪送球し、外野方向に転がる間に岡林が一気にホームを突き、１点を返された。