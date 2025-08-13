鹿児島県の霧島市や姶良市の一部地域で続いていた断水は、解消されつつあります。こうした中、お盆休みに入り、ボランティアの応募者数が増えています。 姶良市重富では、13日昼前から断水が徐々に解消しています。東京に単身赴任し帰省した男性は、泥で汚れた玄関周りをさっそく水で洗い流していました。 「水が出ないから家族は吉野（鹿児島市）に避難。（水が出て）ほっとしている」 霧島市と姶良市では水源につながる配管が