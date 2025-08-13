◆天皇杯▽ラウンド１６東京Ｖ―名古屋（１３日・味の素スタジアム）東京Ｖが２２年大会以来の８強進出を目指して、２３年大会以来のベスト８を狙う名古屋と対戦し、前半を１―１で折り返した。立ち上がりから試合は東京Ｖペース。前半７分にＭＦ新井が左サイドからのカットインで右足シュートを放つと、同８分にもＦＷ熊取谷がミドルシュートでゴールに迫る。すると前半１２分。左サイドを抜け出したＭＦ新井が角度のな