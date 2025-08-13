２０１７年ミス青学ＧＰでモデルの今井美桜がプライベートショットを公開した。１３日までに更新したインスタグラムに「お気に入りのセットアップとバッグ」とつづり、ベージュでノースリーブのセットアップコーデを披露。韓国を楽しむ姿もアップした。この投稿にファンからは「とても魅力的で似合ってるよ〜」「とてもステキで可愛らしいです」「みおちゃん可愛い」「いつもオシャレでカッコイイ！」「どこでも絵になる