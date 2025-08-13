きょう13日からお盆休みに入り、鹿児島県内の駅や空港では、久しぶりの再会を喜ぶ様子が見られた一方、大雨での被害を心配する声も聞かれました。 （記者）「新幹線が到着しました。みなさん再会を喜んでいます」 鹿児島中央駅の新幹線改札口。久々の再会に笑顔があふれていました。 （大阪から孫らが帰省）「会えてうれしい」 （孫）「砂蒸し温泉に行ったりする」 （広島から孫らが帰省）「心待ちにしていた。でも雨がすご