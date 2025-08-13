Photo:吉嗣裕馬 真夏の天敵、黒リュック。 もう何十年もリュック派の僕ですが、この時季はホント大変。 背中と脇を汗でびしょびしょに濡らして、苦行のように毎日移動しています。特に黒を選んだ時は生地が熱を吸収して、もう最悪。でも、年齢を重ねるとともに、色くらいは大人っぽくと、ここ数年は結局黒ばかりを選んでいます。 Photo:吉嗣裕馬