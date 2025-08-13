北九州市で13日、地元での就職や再就職を希望する人を対象にした企業交流会が行われました。テーマは「また、北九州市に惚れなおす」です。地元企業に多くの人材を呼び込む狙いです。北九州市小倉北区で行われた交流会には、地元企業10社と、北九州市以外の地域に住む学生や社会人など20人が参加しました。お盆休みの帰省に合わせて北九州市が企画したもので、Uターン・Iターン人材を地元企業に呼び込む狙いです