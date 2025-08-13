登録者数100万人を超えるYouTuberのきりまる（27）が、12日、Instagramのストーリーズを更新。2年前に手術をした子宮頸がんの再発を公表した。【映像】子宮頸がんの手術で入院中のきりまる2023年5月6日、自身のYouTubeチャンネルで、子宮頸がんになったことを明かしていたきりまる。10日後の更新では、手術が無事に終わったことを報告し、ベッドに横たわる姿を公開。全身麻酔で手術をしたことや、定期検診の大切さを伝えていた