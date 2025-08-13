◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-DeNA(13日、神宮球場)DeNAは1点差に迫られ迎えた6回、オースティン選手がセンターへのヒットを放ち1塁へと進みます。続く5番山本祐大選手が死球を受け、進塁。ノーアウト1・2塁とチャンスとなります。続く梶原昂希選手が空振り三振に倒れると、三森大貴選手も空振り三振。2アウト1・2塁で打席には、代打・筒香嘉智選手。カウント2-1から、変化球を捉え、ライトスタンドへの3ランホームランに。筒香