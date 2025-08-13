（台北中央社）中度台風（台湾基準）台風11号は13日午後1時過ぎ、東部・台東県太麻里郷付近に上陸し、同4時ごろに南部・台南市七股区付近から台湾海峡に抜けた。中央災害対策センターによれば、午後2時までに33人がけがをし、南部・嘉義県で釣りをしていた男性1人が行方不明になっている。中央気象署（気象庁）によると、台風11号は午後6時現在、台湾海峡の澎湖の南南東約30キロの海上を時速29キロから34キロに速さを変えながら、