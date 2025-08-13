日本軍が3万人の死者を出したインパール作戦から生きて帰った105歳の元兵士の証言です。飢えと病で兵士が次々と倒れ、「白骨街道」と呼ばれた撤退の道。戦禍の記憶を物語るのは、消えない傷跡と「命の恩人」と呼ぶ中将の存在です。 ◆傷跡が語る「白骨街道」 インパール作戦に参加した当時は20代前半。あれから80年以上が経ちました。105歳の元兵士、佐藤哲雄さんです。脚には飛行機の砲弾で受けた深い傷跡が