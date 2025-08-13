（東京中央社）安倍晋三元首相の妻、昭恵さんが、7月6日から7日にかけて台湾に上陸した台風4号の影響で被害を受けた南部・台南市に対し、義援金を贈る意向を示していることが、13日までに消息筋の話で分かった。12月には台湾を訪問し、同市内に建設される安倍晋三記念館の起工式に出席する計画もあるとしている。昭恵さんは、2023年に台南で開催された安倍元首相の台日交流に対する貢献を記念した写真展を参観した他、今年6月にも