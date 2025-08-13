ハナコ・秋山寛貴が8月10日に放送されたABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」で、TBSの特番「キングオブコントの会」で共演したさまぁ～ずの二人について語った。 2021年から2023年まで不定期で放送されていたTBSの特番「キングオブコントの会」は、キングオブコントの優勝者やファイナリスト、審査員がコンビ、トリオの垣根を超えて、その日限りのコントを披露するという番組。2018年のキングオブコント優勝者であるハ