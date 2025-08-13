2025年8月11日、韓国・国民日報は「10月の秋夕（チュソク、韓国のお盆）連休の旅行先として、韓国人に最も人気が高いのは日本であることが分かった」と伝えた。航空券比較・予約プラットフォーム「スカイスキャナー」の航空便検索データによると、韓国の今年の秋夕連休の人気旅行先ランキング1位は福岡（20．2％）だった。2位は大阪（18．3％）、3位は東京（15．4％）で、上位3位を日本の都市が占めた。4位以下にはタイ・バンコク