今が旬の脂がのったブランド魚＝「仙崎トロあじ」。長門市の道の駅でPRイベントが13日から始まりました。長門市の道の駅センザキッチンに届けられたのは、揚げたての「仙崎トロあじ」のフライです。長蛇の列が出来るなか、仙崎トロあじフェアでは、先着200人に、仙崎トロあじのフライが無料で振舞われました。「仙崎トロあじ」は、まき網漁で仙崎港に水揚げされた脂質含有量が平均10％を超えたマアジのことです。（子ども）「めっ