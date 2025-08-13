データによると、中国の汎用コンピューティング能力規模は今年20%増加し、インテリジェントコンピューティング能力規模は43%増加し、米国に次いで世界第2位になる見込みとのことです。また過去5年間、中国のコンピューティング能力総規模の伸び率は、毎年30%前後に達しているとのことです。 無人配送車は中国の物流や医薬、スーパー、生鮮食品の配送などの分野で急速に普及しています。安全なだけでなく、100キロメートル当たりの