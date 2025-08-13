13日午前、新潟市中央区の商店街で爆発があり、店の関係者2人が軽いやけどを負いました。「市民の台所」と親しまれ、人気の飲食店も多い観光スポットです。何が起きたのでしょうか。激しく割れた入り口のガラス。あたりには破片。新潟市中央区本町通にある青海ショッピングセンターです。13日午前11時半ごろ「爆発がありガラスが割れた」と消防に通報がありました。(近くにいた人)「衝撃がありましたよ。その衝撃と音で振り