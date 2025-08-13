柳井市の民芸品＝柳井金魚ちょうちんをモチーフにした夏の一大イベント「柳井金魚ちょうちん祭り」が開かれています。13日午後4時半からJR柳井駅と白壁の街並み周辺で始まった「第34回柳井金魚ちょうちん祭り」。この祭りは、柳井市の民芸品＝「金魚ちょうちん」をモチーフにした柳井の夏の風物詩です。祭りの目玉は、こちらの「金魚ねぶた」！ことしは市内外の団体や企業から11基のねぶたが参加し、「らっせー