「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）阪神守備陣が鉄壁の中継リレーで広島の反撃を阻み、完封勝利へとつなげた。２点リードの六回２死二塁。高橋が中村奨に左前打を許し、二塁走者の佐々木は迷わず三塁を蹴り、本塁を狙った。ここでカットに入った小幡は左翼・高寺の送球を捕るため、かなり左翼の芝部分に位置取り、捕球からはノーステップスローで坂本を目がけて腕を振った。送球はやや三塁ベンチ方向にそれたが