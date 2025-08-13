台風11号が台湾に上陸。現地では激しい雨が降り、猛烈な風が吹いています。カメラが捉えたのは、強風により足場が崩れる瞬間。太陽光パネルが飛ばされる瞬間も…。台風11号が上陸した台湾は激しい雨と風に見舞われ、警戒が続いています。台湾の気象当局によりますと、台風11号は日本時間の13日午後2時ごろに南東部台東県に上陸しました。各地で激しい雨が降った他、最大瞬間風速63.4メートルを観測する猛烈な風が吹くなどして、こ