柳井市日積の小学生が13日、地元のブドウ園でブドウ狩りを楽しみました。ブドウ狩りを体験したのは、柳井市の日積小学校の3・4年生の児童あわせて6人です。8月13日は「日積観光ぶどう園」の開園日。子どもたちに、故郷日積の特産品を知ってもらいたいと、13日は地元の小学生たちが真っ先にブドウ園に招待されました。今回、子どもたちがブドウ狩りを行うブドウの品種は「キャンベル・アーリー」甘みと酸味のバランスが