BE:FIRST「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE” -Digest-」サムネイル 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRST初の4大ドームツアー、『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』DVD & Blu-ray（8月20日発売）のダイジェスト映像がYouTubeに公開された。【動画】公開された『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』ダイジェスト映像今回公開された映像は、8月20日に発売されるBE:FIRSTの初の4大ドームツ