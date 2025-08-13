早朝の静岡駅近くの道路を映すライブカメラが目撃したのは、スピードを落とすことなく黒い車が歩道に乗り上げ、街路樹などをなぎ倒し、横転する事故の瞬間でした。目撃者：「ドンドンガシャーン」という音。ベランダから見たら事故だった。事故の瞬間、車の前方には間一髪、巻き添えを逃れた人の姿が。また、反対車線を走っていた車から人が降り、慌てて駆け寄る姿も確認できます。そして発生から約8分後には、警察や救急車が到着