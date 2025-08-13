きょう正午ごろ、山形県大石田町の小学校近くの道路上でクマ一頭が目撃されました。 人や物への被害はありませんが、警察が注意を呼びかけています。 警察によりますと、きょう、午後０時１５分ごろ、大石田町四日町で、車に乗っていた３０代の女性が、道路を北から南へ横断し最上川方向に進むクマ一頭を目撃しました。 クマの体長はおよそ１メートルと見られています。これまで、人や物への被害は確認されていません。