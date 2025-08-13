人口減少に加えて、若者の県外流出も止まらず、県内の企業は人手不足に直面しています。山口市で13日、帰省中の大学生らを対象とした就職フェアが開かれましたが、「売り手市場」を背景に、空席が目立ちました。山口労働局や県が開いた「ふるさと山口Uターン就職フェア」。ことし3月に県内の大学を卒業した人で県内就職者の割合は27％、高専の卒業生ではわずか15％にとどまっていて、若者の県外流出に歯止めがかかっていませ