JO1の白岩瑠姫さんが声優を務めた映画『アズワン／AS ONE』のプレミアム最速上映舞台挨拶が行われ、白岩さんとともに声優の白石晴香さん、日笠陽子さん、脚本家の西田シャトナーさんが登場しました。 【写真を見る】【 JO1・白岩瑠姫 】10代の悩みは「モテたい」さらなるモテを目指し「まだまだいくっすよ」宣言8月22日(金)に公開される本作は、アーケードゲーム『星と翼のパラドクス』を原作として制作。原作の設定と世