12日、広島県呉市の倉橋町宇和木地区で4歳の男児が自宅の庭で野生のサルに左腕をかまれて軽いケガをしました。呉市によると、男児がおもちゃを自宅の庭に取りに行ったところ、サルに突然抱きつかれて左腕を噛まれ、ひっかき傷を負ったということです。母親が駆けつけるとサルは逃げて行き、現在もみつかっていません。呉市教育委員会は倉橋小・中学校に注意喚起のメールを送信し、警察は周辺のパトロールを強化してい