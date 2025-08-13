2025年9月1日（月）から9月30日（火）まで、関東の『つけめんTETSU』全店舗（『つけめんTETSU CIAL横浜店』を除く）にて、札幌の超人気店『えびそば 一幻』の監修による『濃厚えびつけめん』が期間限定で登場します。 2005年の創業から今年で20周年を迎える『つけめんTETSU』。濃厚な豚骨魚介スープとTETSU専用小麦粉を使用した特注麺で多くのファンに愛されています。 画像：株式会社YUNARI そんな『つけめんTETSU』の創