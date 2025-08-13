高度に会話をこなすチャットAIや特定のタスクにたけたAIエージェントが発達する中で、一部のAI開発者たちはただ有用で安全なモデルを目指すのではなく、「親しみやすさ」や「共感性」を備えた人間的なモデルの構築にも力を入れています。しかし、オックスフォード大学インターネット研究所の研究者らが発表した論文では、「温かさ」を学習させたモデルは回答の信頼性が低下してしまうという問題が発生したことが報告されています。